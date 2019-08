US-Vorwahlen: Jay Inslee gibt auf

Washington. Der Gouverneur des US-Bundesstaats Washington, Jay Inslee, hat seinen Rückzug aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2020 der Demokraten verkündet. Er sei gegenüber der parteiinternen Konkurrenz offenkundig chancenlos, räumte Inslee am Mittwoch abend (Ortszeit) in einem Interview des Fernsehsenders MSNBC ein. Vor ihm hatten bereits der frühere Gouverneur des US-Bundesstaats Colorado, John Hickenlooper, und der kalifornische Abgeordnete Eric Swalwell aufgegeben. Trotzdem gibt es noch rund 20 Präsidentschaftsbewerber in der Democratic Party, unter ihnen der frühere Vizepräsident Joseph Biden und der Senator Bernard »Bernie« Sanders. (dpa/jW)