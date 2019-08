Syriens Regierung erlaubt Zivilisten Abzug

Damaskus. Syriens Regierung will nach dem Vormarsch ihrer Truppen nahe der Stadt Idlib dort eingekesselten Zivilisten den Abzug gestatten. Dafür sei im Süden des Gebietes ein Korridor eingerichtet worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SANA am Donnerstag unter Berufung auf das Außenministerium in Damaskus.

Die syrische Armee war am Mittwoch in die Stadt Khan Scheikhun eingerückt, nachdem die Dschihadisten diese aufgegeben hatten. Bei dem Vormarsch schnitten die Truppen einen Teil im Süden des noch von islamistischen Milizen gehaltenen Gebiets von der Außenwelt ab. In der Zone liegt auch ein Beobachtungsposten der Türkei. (dpa/jW)