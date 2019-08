Porsche nimmt »grünes« Darlehen auf

Stuttgart. Zur Finanzierung seines neuen Elektrosportwagens »Taycan« leiht sich der Autobauer Porsche eine Milliarde Euro. Das Unternehmen plazierte einen sogenannten grünen Schuldschein, wie es am Montag in Stuttgart mitteilte. Angeboten werden Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren sowohl mit fester als auch variabler Verzinsung. Die Gelder dienten »ausschließlich dazu, nachhaltige Projekte zu refinanzieren«, teilte Porsche mit. An dem Schuldscheindarlehen beteiligten sich laut Angaben des Herstellers Banken, Pensionsfonds und Versicherungen. (AFP/jW)