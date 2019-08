Umfang des BRD-Handels mit Iran halbiert

Berlin. Der Umfang des deutschen Handels mit dem Iran hat sich im ersten Halbjahr wegen der von den USA angedrohten Sanktionen nahezu halbiert. Die Exporte in die Islamische Republik brachen von Januar bis Juni um 48,3 Prozent auf rund 678 Millionen Euro ein, wie aus einer am Montag veröffentlichten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Ähnlich sieht es bei den Importen aus dem Iran aus: Diese fielen in den ersten sechs Monaten um 43,8 Prozent auf knapp 110 Millionen Euro. Grund für den Einbruch: Die USA stiegen 2018 aus dem Atomabkommen mit Teheran aus und verhängten Sanktionen, die auch auf Drittstaaten und deren Unternehmen wirken. (Reuters/jW)