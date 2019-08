Es muss Liebe sein

Was hierzulande in einem Duisburger Tunnel katastrophal endete, erfreut sich in Zürich stetiger Beliebtheit: Bis zu einer Million Menschen demonstrierten am Sonnabend in der Schweizer Stadt zu Technomusik, die von 28 Lastwagen (»Love Mobiles«) schallte, für Frieden, Freiheit und Toleranz. Das Motto »Colours of Unity« (Farben der Einheit) stand nach Veranstalterangaben »für die unterschiedlichen Herkünfte, Ansichten, Bildung oder Hintergründe der Besucher sowie für die Artenvielfalt ganz generell«. Dr. Motte hätte es nicht besser sagen können. Die erste Parade dieser Art in Zürich fand 1992 mit zwei Musikwagen und etwa 2.000 Teilnehmern statt. (dpa/jW)