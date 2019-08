LEG profitiert von Mieterhöhungen

Düsseldorf. Steigende Mieten sorgen für Gewinne beim Immobilienkonzern LEG. Der operative Gewinn aus dem laufenden Geschäft stieg in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um 9,3 Prozent auf 171 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Die Miete auf vergleichbarer Fläche stieg um 2,9 Prozent auf durchschnittlich 5,77 Euro pro Quadratmeter. Ohne die preisgebundenen Wohnungen, die rund ein Viertel des Immobilienportfolios von LEG ausmachen, legten die Mieten im Schnitt um 3,5 Prozent auf 6,14 Euro zu. (dpa/jW)