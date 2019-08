GM: Hochprofitabel dank SUV und Pickups

Detroit. General Motors ist dank hochprofitabler Pickups weiter gut im Geschäft. Der Reingewinn des größten US-Automobilkonzerns lag im zweiten Quartal bei 2,42 Milliarden Dollar (2,17 Milliarden Euro) und damit leicht über dem Vorjahreswert von 2,39 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Detroit mitteilte. Für das gesamte Jahr zeigte sich Finanzchefin Dhivya Suryadevara optimistisch.

Zuversichtlich sind die Manager vor allem wegen der Beliebtheit der überdimensionierten Pick-ups, »sportlicher« Geländewagen (SUV) und der von sogenannten Mischformen (Crossover) in den USA. Dadurch konnte GM Absatzrückgange in den Vereinigten Staaten kompensieren und Einbußen auf dem weltgrößten Automarkt in China wettmachen. Nahezu der gesamte Gewinn stammte aus Nordamerika. (Reuters/jW)