Foto der Woche: Gegen rechte Gewalt

Kacper Pempel/Reuters

In mehreren Städten Polens sind am vergangenen Wochenende zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität mit Lesben, Schwulen und anderen sexuellen Minderheiten zu demonstrieren. Anlass der Kundgebungen waren gewaltsame Übergriffe ultrarechter Schläger auf eine Regenbogenparade in Bialystok eine Woche zuvor. »Sie wollten uns umbringen!« sagte eine Betroffene.

In Bialystok (Foto) selbst organisierten mehrere Oppositionsparteien eine gemeinsame Protestversammlung gegen rechte Gewalt am vergangenen Sonntag. Der frühere Bürgermeister der Stadt Slupsk, Robert Biedron, erklärte in seiner Rede: »Ich bin schwul, ich bin Atheist, und ich vermeide Fleisch. Wenn in Polen die Braunen regieren würden, die vorige Woche gegen uns hetzten und Steine auf uns warfen, dann wäre hier kein Platz für Leute wie mich.« (dpa/jW)