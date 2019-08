Marco Piovanotto/arte Valeria Ferro (Miriam Leone) und ihr Kollege Andrea Russo (Matteo Martari) ermitteln: » Die Toten von Turin«

Die Toten von Turin

Heute wiederholt sich so einiges, aber das Gute kann ja beim Wiedersehen nur besser werden. Valeria Ferro ermittelt im Mord an einer Frau: Die Leiche von Susanna Bianco wurde unweit des geschützten Turiner Frauenzentrums aufgefunden, in dem sie mit ihrem jugendlichen Sohn Federico lebte. Sofort fällt der Verdacht auf den gewalttätigen Ehemann Tomas. Aber Valeria wird schnell klar, dass der Fall wesentlich komplexer ist. Gleichzeitig hat die Ermittlerin große private Sorgen. Alles bekannt eben, aber ganz gut piemontesisch abgeschmeckt. Und Turin ist mehr als eine Reise wert. I 2017.

Arte, 20.15

30 Idole, Champions und Legenden

Von Bubi Scholz bis Franzi van Almsick

In Berlin ist mal wieder was los, Sport und so, und da kann man ja auch noch mal zurückblicken – wenn denn schon am ersten Augustwochenende in zehn Sommersportarten die deutschen Meisterinnen und Meister gekürt werden. An die 30 größten Idole und Legenden aus Berlin und Brandenburg erinnert der RBB. Im Ranking u. a. dabei: Gentleman-Boxer Henry Maske, Eisbären-Legende Sven Felski und Fußballtrainer Thomas »Icke« Häßler. Die anderen beiden Großen stehen in der Überschrift. Mal sehen, ob der Arbeitersport vorkommt – und der ostdeutsche.

RBB, 20.15

Makro: Mafia auf dem Meer

Jeder fünfte Speisefisch stammt aus illegalem Fischfang. Das ist ein wirtschaftlicher Skandal mit erheblichen ökologischen Folgen. Einige Arten sind dadurch vom Aussterben bedroht. Das Fischereigeschäft hat noch einen weiteren Skandal zu bieten: Thailänder und Vietnamesen arbeiten bis zu 22 Stunden pro Tag für eine Mafia auf dem Meer unter sklavenähnlichen Bedingungen. Wohl bekomm’s. D 2019.

3sat, 21.00

Mr. Brexit

Boris Johnsons Weg in die Downing Street

Mit Boris Johnson ist einer der schillerndsten Politiker Großbritanniens neuer Premier. Und das ist ja schon seit einigen Jahren, also spätestens seit Berlusconi so, dass Leute nach oben gespült werden, die man oben früher eher nicht vermutet hätte. Warum ist das so? Das letzte Aufgebot der Bourgeoisie? So wie Hitler das letzte des preußisch-deutschen Imperialismus? Yacin Hehrlein porträtiert jedenfalls den neuen Premier auf seinem Weg raus aus Europa – rein in die Downing Street. Britain first!

3sat, 21.30