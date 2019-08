Tief im Sumpf

Ronny Harbich Fast hundert Punkte auf der Antinaziskala: Schul- und Bandprojekt Nobody Knows

Wer im wundervoll gestalteten 48seitigen Booklet der CD/DVD »Ja, sehr gern! Gemachte Erinnerungen« Tucholsky mit den Worten »Soldaten sind Mörder« zitiert, kann kein ganz schlechter Mensch sein. Wer zudem Goethes Hang zum politisch Unkorrekten anführt und Gedichte von Wilhelm Busch vertont, verspricht Zorn- und Kichereffekte. Denn wer lacht, selbst als Nichtraucher, nicht mit, wenn es bei Busch heißt »Drei Wochen war der Frosch so krank / Jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank!«? Wer mag nicht mitsingen, wenn ein Orchester im forschen 4/4-Takt gegen Fremdenhass und Nazis aufspielt: »Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, / bei Nazis ist das andersrum«? Fast hundert Punkte auf der Antinaziskala, wüssten wir nicht, dass Nazis mitunter klug genug sind, um Demokraten ziemlich dumm aussehen zu lassen. Ansonsten gäbe es die AfD nicht.

Neben dem Booklet nötigen die Produktionsbedingungen Respekt ab: Max Heckel, seine Band, das Sinn-Phonie-Orchester und der Chor des Theaters der Altmark betreiben das Schul- und Bandprojekt Nobody Knows. Drei Generationen unterschiedlichster Musiker, mehr als 100 Aktivisten standen auf der Bühne. »Wir haben«, so Mastermind Heckel, »Folk, Polka, Balladen, ein wenig Pop oder einen Hauch Weltmusik, viel der Liedermachertradition meines Großwerdens und Sauerkrautmusik auf der Bühne vereint und den jungen Menschen zeigen dürfen, was Musik sein kann – und ist: Anlass und Wirkung, um miteinander Freude, Emotionen und Wundervolles zu teilen.« Liest sich gut, hört sich aber anders an.

Denn, bei aller Begeisterung, die Band und Publikum bei dieser Live-Einspielung unzweifelhaft teilen, bei allem Lob fürs jugendliche Engagement, sollte man, auf die Gefahr hin, als Spielverderber zu gelten, über die Musik nicht schweigen. Sie ist dumm. Anstatt produktiven Unsinn zu treiben, stiftet das überpräsente Sinn-Phonie-Orchester gleichmachenden Sinn, indem es jede noch so kleinste Rhythmusverschiebung einebnet. Es wabert tief im Sumpf einer Ästhetik, die man ansonsten im Schlager verortet, der eben nicht nur dumm wegen seiner Texte, sondern vornehmlich wegen der Musik ist. Santiano, die singenden Räuber an der Ehre des Seemannsliedes, hören sich in ihrer flotten Art nicht viel anders an, striche man Heckel Tucholsky und Tabak. Beim linken Totalschlager klatscht das Publikum nicht anders als jenes im Bierzelt, und wer sich die Frage stellt, warum es keinen linken Populismus geben soll, kennt nun eine Antwort.