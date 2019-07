BMW heuert in USA Elitesoldaten an

München. Der Autohersteller BMW heuert in den USA angesichts des Fachkräftemangels ehemalige Elitesoldaten für Autohäuser an. »Die Veteranen der Marines sind genau die richtigen Kandidaten für unsere Ausbildung«, sagte ein BMW-Sprecher der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die oft mit Mitte zwanzig aus der Armee ausscheidenden Marines sollen in BMW-Autohäusern Reifen wechseln, Lichtmaschinen einstellen oder die Elektronik in den Karossen richten. Für die Wiedereingliederung werden Veteranen den Angaben zufolge von der Armee mit Schulungen unterstützt. An dieses Programm habe sich BMW angekoppelt, schreibt das Blatt. (dpa/jW)