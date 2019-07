Verstaatlichung vorgeschlagen

Marc Tirl/dpa

Linkspartei-Chef Bernd Riexinger hat zur Bewältigung der Klimakrise die Verstaatlichung von Fluggesellschaften und Energiekonzernen vorgeschlagen. »Was so dramatische gesellschaftliche Folgen haben kann, darf nicht marktwirtschaftlich und unreguliert bleiben. Fluggesellschaften gehören in staatliche Hand – genauso wie die Energieversorgung oder die Bahn«, sagte Riexinger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). »Fliegen war ja mal besser reguliert und überwiegend in öffentlicher Hand. Man hat einen wilden Konkurrenzkampf auf dem Flugmarkt zugelassen – zum Nachteil der Beschäftigten und zu Lasten des Klimas.« Klimaschutz und Kapitalismus gingen nicht zusammen. Zudem sagte Riexinger: »Es ist unsinnig, Kurzstrecken zu fliegen. Ich würde es erst einmal mit einer Kerosinsteuer versuchen. Wer darauf verzichtet, subventioniert nur die Flugindustrie. Dass Flugreisen unverantwortlich billig geworden sind, hängt auch damit zusammen, dass man den Flugverkehr privatisiert hat.« Mehrere Medien hoben hervor, dass Riexinger Flugtickets vertreuern wolle und ließen dabei Standardforderungen der Linkspartei außen vor – etwa solche, mit denen sich anschließend der SPD-Politiker Karl Lauterbach schmückte, dessen Partei seit 2013 im Bund mit den Unionsparteien regiert: Klimaschutz im Verkehr müsse erreicht werden, indem Bahn und öffentlicher Nahverkehr »besser und billiger« würden, »nicht, indem man Fliegen verstaatlicht«, schrieb Lauterbach, der sich zur Zeit um den SPD-Vorsitz bewirbt, auf Twitter. »Wir brauchen grüne Marktwirtschaft, keinen grünen Staatskapitalismus.«

Seine ökologische Ader hat auch CSU-Chef Markus Söder entdeckt: Er wolle das Bahnfahren so attraktiv machen, dass Reisende das Flugzeug bei Kurzstrecken nicht mehr benutzen müssten, sagte Bayerns Ministerpräsident der Welt am Sonntag. Bahntickets sollten so weit wie möglich von der Mehrwertsteuer befreit werden, derzeit gebe es dafür nicht einmal den ermäßigten Mehrwertsteuersatz. Der Vorschlag soll Teil des geplanten CSU-Klimakonzepts sein, über das zuerst der Münchner Merkur berichtet hatte. Beschlüsse sollen im Herbst fallen. Für Steuerfragen ist Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zuständig – er hatte sich schon im April grundsätzlich offen für die Debatte gezeigt. (dpa/jW)