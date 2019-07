Eine Million Besucher beim CSD

Berlin. Nach Angaben der Veranstalter besuchten rund eine Million Menschen den Christopher Street Day am Sonnabend in Berlin. Der CSD erinnert jedes Jahr an die Ereignisse vom 28. Juni 1969: Polizisten stürmten die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar »Stonewall Inn« in der Christopher Street und lösten dadurch einen mehrtägigen Protest von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus. Das Motto des diesjährigen CSD lautete »Stonewall 50 – Every riot starts with your voice« (auf deutsch: »Jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme«). (dpa/jW)