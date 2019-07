Ermittlung zu rechten Netzwerken ausgeweitet

Berlin. Das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) des Bundestages will seine Ermittlungen zum Umgang der Sicherheitsbehörden mit Hinweisen auf extrem rechte Netzwerke in den eigenen Reihen und der Bundeswehr ausweiten. Die seit Monaten laufende Untersuchung des PKGr befasst sich mit »Erkenntnissen und Maßnahmen« der Geheimdienste zu »möglichen rechtsextremistischen Netzwerken mit Bezügen zur Bundeswehr«, berichtete am Freitag Spiegel online. Ausgangspunkt war der Terrorverdacht gegen den Soldaten Franco Albrecht. Trotz zweijähriger Ermittlungen ist es der Bundesanwaltschaft bisher nicht gelungen, den Fall vor Gericht zu bringen. Das Verfahren hatte weitere Fälle womöglich weit rechts stehender Soldaten und Polizisten offenbart. (dpa/jW)