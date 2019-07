»Fridays for Future«: Tausende trotz Ferien

Berlin. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat auf einer Kundgebung in Berlin ein schnelles Handeln gegen die Erderwärmung durch CO2-Emissionen gefordert. Vor rund 3.000 Teilnehmern der Jugendbewegung »Fridays for Future« im Berliner Invalidenpark rief die 16jährige am Freitag Politiker, Wirtschafts- und Medienvertreter auf, sich endlich für effektive Klimaschutzmaßnamen einzusetzen. Eine Demonstrantin sagte laut Nachrichtenagentur AFP, die rege Beteiligung an den Protesten auch in den Schulferien zeige, dass es nicht stimme, »wenn die Politiker sagen, es geht nur darum, die Schule zu schwänzen«. (AFP/jW)