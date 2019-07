148 Migranten erreichen Griechenland

Athen. In der Ägäis haben von Dienstag bis Mittwoch morgen rund 150 Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln oder zum griechischen Festland übergesetzt. Vor der Hafenstadt Alexandroupolis hat die griechische Küstenwache 47 Menschen aufgegriffen. Vor der Insel Samos übernahm ein Patrouillenboot der »Europäischen Grenzschutzagentur« (Frontex) 56 Migranten. Weitere 45 Menschen wurden vor der Insel Farmakonisi aufgegriffen. Die Route aus der Türkei nach Alexandroupolis in der nördlichen Ägäis wird zunehmend von Migranten genutzt, da sie weniger gefährlich als die Überquerung der Meeresengen zwischen der türkischen Küste und den griechischen Inseln in der Ostägäis ist. (dpa/jW)