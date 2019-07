Von »Terrorpropaganda« freigesprochen

Istanbul. Der Experte für die Türkei von »Reporter ohne Grenzen«, Erol Önderoglu, ist in Istanbul vom Vorwurf der »Terrorpropaganda« freigesprochen worden. Das entschied das Gericht im Stadtteil Caglayan am Mittwoch, wie der Anwalt Fikret Ilkiz der Deutschen Presseagentur bestätigte. Auch die Vorsitzende der türkischen Menschenrechtsstiftung, Sebnem Korur Financi, und der Autor Ahmet Nesin, die im selben Verfahren angeklagt waren, wurden demnach freigesprochen. Die Anklage bezog sich auf die Teilnahme an einer Solidaritätskampagne für die inzwischen geschlossene Tageszeitung Özgür Gündem 2016. (dpa/jW)