Mindestens 18 Tote nach Talibanangriff

Kabul. Bei einem Einsatz der afghanischen Armee gegen die islamistischen Taliban sind nach offiziellen Angaben mindestens 18 Soldaten getötet worden. Elf Soldaten seien in Gefangenschaft geraten, zehn weitere würden nach den Kämpfen in der Nacht noch vermisst, sagte ein Mitglied des Provinzrates von Badghis. Die Soldaten seien bei dem Versuch eingekreist worden, einen Taliban-Kommandeur festzunehmen. Der Gouverneur des Bezirks Ab Kamari, Chudad, erklärte, die Islamisten hätten die Gegend zwei Tage zuvor geräumt. In einer Erklärung der Taliban hieß es, man sei vorgewarnt gewesen. Sie sprachen von 39 getöteten Soldaten und 16 Gefangenen. (Reuters/jW)