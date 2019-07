Hockenheim: Angreifer gesucht

Ludwigshafen. Der durch einen Faustschlag schwer verletzte Oberbürgermeister von Hockenheim, Dieter Gummer (SPD), hat den mit Hochdruck gesuchten Angreifer offenbar nicht gekannt. Eine erste Befragung Gummers habe »leider keine Hinweise auf Täter oder Motiv ergeben«, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Ludwigshafen. Gummer erlitt bei der Attacke am Montag abend vor seinem Privathaus im pfälzischen Böhl-Iggelheim einen Kieferbruch und lag am Mittwoch weiter auf der Intensivstation. (AFP/jW)