Sachsens Wirtschaft leidet unter Russland-Sanktionen

Berlin. Fünf Jahre Russland-Sanktionen haben der Wirtschaft in Ostdeutschland mehr geschadet als den Unternehmen im Westen. Nach einer aktuellen Aufstellung des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft ging zwischen 2013 und 2018 das Handelsvolumen Sachsens mit 72,5 Prozent am stärksten zurück, in den fünf ostdeutschen Ländern (ohne Berlin) zusammen waren es durchschnittlich 28,7 Prozent. In Westdeutschland schrumpfte der Warenaustausch dagegen um 17 Prozent. Der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses, Michael Harms, führte am Mittwoch das starke Gefälle u. a. darauf zurück, dass ostdeutsche Maschinenbauer stark auf Russland ausgerichtet waren. (dpa/jW)