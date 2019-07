Tarifabschluss im bayerischen Einzelhandel

München. In der dritten Verhandlungsrunde einigte sich Verdi am Mittwoch mit dem bayerischen Einzel- und Versandhandel auf einen Tarifabschluss. Ab dem 1. Juli rückwirkend erhalten die Beschäftigten, die weniger als 2.583 Euro verdienen, drei Prozent mehr Lohn. Beschäftigte, welche mehr als 2.583 Euro Tarifgehalt haben, bekommen 77,50 Euro mehr. Ab dem 1. Mai 2020 erhalten alle weitere 1,8 Prozent, wie Verdi am Mittwoch erklärte. Die Ausbildungsvergütungen werden zwischen 45 Euro und 60 Euro zu Beginn des Ausbildungsjahres 2019 und zwischen 50 Euro und 80 Euro zu Beginn des Ausbildungsjahres 2020 erhöht. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 24 Monate. (jW)