IKEA schließt Fabrik in den USA

Stockholm. Der schwedische Möbelkonzern IKEA schließt zum Jahresende seine einzige Fabrik in den USA und will so die Produktionskosten senken. Aufgrund der Preise für Rohmaterialien dort sei es günstiger, den US-Markt mit Fertigprodukten zu beliefern, teilte eine IKEA-Sprecherin am Dienstag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Am bisherigen Produktionsstandort fallen durch die Verlagerung zum Jahreswechsel 300 Arbeitsplätze weg. (dpa/jW)