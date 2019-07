Ryanair stutzt Wachstumsziel

Dublin. Wie die Billigfluglinie Ryanair am Dienstag mitteilte, wurden die Erwartungen an die Passagierzahlen für 2020 von einer Zunahme um sieben Prozent auf ein Plus von lediglich drei Prozent gesenkt. Grund sei das anhaltende Flugverbot für den Typ Boeing 737 MAX, der nach zwei Abstürzen EU-weit gesperrt ist. Wegen des Lieferstopps rechnet der irische Konzern erst für Anfang 2020 mit neuen Flugzeugen. Die Krise um das Boeing-Modell wird wahrscheinlich auch die Beschäftigten treffen. So will das Management die Lieferschwierigkeiten zum Anlass nehmen, Standorte zu schließen. (Reuters/jW)