China fährt Investitionen hoch

Beijing. Im Kampf gegen den konjunkturellen Abschwung hat die chinesische Regierung ihre Staatsausgaben in der ersten Jahreshälfte kräftig gesteigert. Sie wuchsen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,7 Prozent, wie das Finanzministerium am Dienstag in Beijing mitteilte. Die Einnahmen legten hingegen nur um 3,4 Prozent zu. Durch das schnellere Ausgabenwachstum seien die Investitionen in Schlüsselbereichen stark unterstützt worden, teilte ein Vertreter des Finanzministeriums bei der Vorstellung der Bilanz mit. (Reuters/jW)