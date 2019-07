Klimaproteste in Wales

London. Klimaschutzaktivisten der Gruppe »Extinction Rebellion« haben am Montag morgen mit einem grünen Boot die Hauptroute ins Zentrum der walisischen Hauptstadt Cardiff blockiert. Der Protest in Cardiff ist laut Polizei der Beginn einer fünftägigen Kampagne. In London finden derzeit Anhörungen zu über 1.000 Verhaftungen von Demonstranten für besseren Umweltschutz bei ähnlichen Protesten statt. (Xinhua/jW)