Taiwan: Kandidat für Präsidentschaftswahl

Taipeh. Bei der Präsidentenwahl in Taiwan will die oppositionelle Kuomintang-Partei mit dem 62jährigen Han Kuo-yu gegen Präsidentin Tsai Ing-wen antreten. Der populäre Bürgermeister der Hafenstadt Kaohsiung setzte sich in einer parteiinternen Umfrage mit großer Mehrheit gegen den reichsten Taiwanesen Terry Gou, Chef des I-Phone-Fertigers Foxconn, und drei andere Bewerber durch, wie die Partei am Montag in Taipeh berichtete. Wie die Kuomintang steht auch der frühere Abgeordnete Han für eine Annäherung an China. (dpa/jW)