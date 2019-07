Technologiezentrum in Görlitz geplant

München. Nach den Protesten zur Erhaltung der Dampfturbinenproduktion in Görlitz soll nach Plänen von Siemens und der sächsischen Landesregierung ein Wasserstoff-Technologiezentrum den Strukturwandel in der Lausitz unterstützen. Auf dem Werksgelände des Industriekonzerns in Görlitz soll ein »Innovationscampus« entstehen, auf dem sich weitere entsprechende Unternehmen ansiedeln sollen. Als erstes will Siemens ein Labor zum Wasserstoff als »sauberer« Energiequelle aufbauen, wie die Beteiligten am Montag mitteilten. In den nächsten fünf Jahren sollen damit etwa 100 Arbeitsplätze entstehen. (dpa/jW)