EU verhandelt über Sanktionen gegen Türkei

Brüssel. In Reaktion auf die als illegal erachteten türkischen Erkundungen von Erdgaslagerstätten vor Zypern berieten die EU-Außenminister am Montag in Brüssel über Strafmaßnahmen. Geplant sei, die Verhandlungen über ein Luftverkehrsabkommen mit der Türkei einzustellen, EU-Hilfen zu kürzen und die Kreditvergabe durch die Europäische Investitionsbank einzuschränken. Die Linksparteiabgeordnete Sevim Dagdelen forderte, das »rechtswidrige Verhalten der Türkei« dürfe nicht »ohne ernsthafte Konsequenzen« bleiben. »Die millionenschweren Finanzhilfen und die Ausweitung der Zollunion mit der Türkei, die von der Bundesregierung vorangetrieben wird, müssen gestoppt werden.« (AFP/jW)