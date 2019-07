Waffenarsenal Rechter in Italien ausgehoben

Rom. Die italienische Polizei hat bei einer Razzia im rechten Milieu eine größere Menge illegaler Kriegswaffen beschlagnahmt. Drei Verdächtige seien im Raum Mailand festgenommen worden. Unter den Waffen befanden sich Gewehre, Pistolen, Bajonette, eine Maschinenpistole, mehr als 800 Schuss Munition sowie Nazimemorabilia, wie es am Montag in einer Mitteilung hieß. Zudem hätten die Ermittler eine etwa dreieinhalb Meter lange Luft-Luft-Rakete sichergestellt. Der Besitzer, ein 60jähriger, der vor Jahren für eine faschistische Partei kandidiert haben soll, habe die Rakete an Faschisten in der Ukraine verkaufen wollen. (dpa/jW)