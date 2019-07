Athen: Migranten schneller zurück in Türkei

Athen. Die neue rechtskonservative griechische Regierung will das Asylverfahren beschleunigen und seine Meeresgrenzen zur Türkei intensiver kontrollieren. Dies teilte das Büro des griechischen Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis am Montag mit. Menschen, die keinen Asylanspruch haben, sollten schneller als bislang in die Türkei zurückgeschickt werden, hieß es. Zuvor hatte sich Mitsotakis mit dem für Migration zuständigen EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos getroffen. »Griechenland ist nicht allein«, sagte Avramopoulos im griechischen Fernsehen nach dem Treffen. Die EU werde helfen. In Griechenland sind in den vergangenen Monaten deutlich mehr Migranten aus der Türkei angekommen. In den »Registrierlagern« leben zur Zeit 17.967 Menschen. Diese »Hotspots« sind aber nur für 8.900 Migranten ausgelegt. (dpa/jW)