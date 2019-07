Vorerst keine Streiks bei Lufthansa

Frankfurt am Main. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO nimmt sich mehr Zeit, um Streiks bei der Lufthansa vorzubereiten. Die für die Tochtergesellschaften Eurowings und Germanwings angekündigten Urabstimmungen sollen zwar »noch in diesem Monat« eingeleitet werden, wie der Vizevorsitzende der Unabhängigen Flugbegleiter-Organisation, Daniel Flohr, am Mittwoch gegenüber dpa sagte. Die Gewerkschaft wolle den Beschäftigten aber wahrscheinlich längere Fristen von bis zu vier Wochen für die Entscheidung über einen Arbeitskampf einräumen. Damit ist ein Streik der Flugbegleiter vor September nahezu ausgeschlossen. (dpa/jW)