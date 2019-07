Eskalation der Leipziger Polizei

Julius Hoheisel/dpa-Zentralbild/dpa Beamte umzingeln in der Nacht zum Mittwoch die Sitzblockade der Leipziger Abschiebegegner

Eine spontane Protestdemonstration gegen die Abschiebung eines kurdischen Geflüchteten in Leipzig hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam aufgelöst. Dabei setzte sie Pfefferspray, Schlagstöcke und nach Augenzeugenberichten auch Tritte gegen die Teilnehmenden ein. Diese hatten sich seit Dienstag abend in der Hildegardstraße im Stadtteil Volkmarsdorf versammelt, um die Abschiebung zu verhindern, wie die Leipziger Volkszeitung (Onlineausgabe) am Mittwoch berichtete.

Als die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor dem Wohnsitz der Familie des Betroffenen eintraf, um die Abschiebung durchzuführen, bildete demnach eine Gruppe aus rund 30 Anwohnern eine Sitzblockade. Der spontan von der Stadt Leipzig bis 1.30 Uhr genehmigten Versammlung schloss sich eine zunehmende Zahl von Aktivisten und Passanten an. Gegen Mitternacht seien rund 400 Leute am Protest beteiligt gewesen, wie der Landtagsabgeordnete und Augenzeuge Marco Böhme (Die Linke) am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt berichtete.

Die Situation sei ihm zufolge gewaltsam eskaliert, als Einzelne die vom Anmelder planmäßig für beendet erklärte Versammlung verlassen wollten. Einige Polizeibeamte hätten dies verhindert, andere hätten die Leute passieren lassen. Dies habe Böhme zufolge zu Verunsicherung unter den Protestteilnehmern und ersten Auseinandersetzungen mit den Beamten geführt. Schließlich sei die Polizei mit Hundertschaften »einfach reingerannt«, um den in einem Einsatzfahrzeug festgehaltenen Geflüchteten fortzubringen. Daraufhin sei kurz vor 2 Uhr Panik ausgebrochen, schilderte Böhme die weitere Entwicklung. Viele seien vor Ort geblieben und nicht bereit gewesen, der Polizei die Straße zu überlassen, sagte Josephine Garitz, Vorstandsmitglied des Sächsischen Flüchtlingsrat, am Mittwoch gegenüber junge Welt. Sie habe ab 23 Uhr einen friedlichen Protest vorgefunden. Auch aus Garitz’ Sicht sei die gewaltsame Eskalation von den Beamten ausgegangen. Diese hätten unerwartet damit begonnen, die gesamte Straße mit Pfefferspray einzudecken, die Menge zusammenzutreiben und einzelne Teilnehmer wahllos herauszugreifen.

»Die Polizei war mit der Situation erkennbar überfordert«, sagte Böhme und sprach von einem »Totalversagen der Einsatzleitung«. Die Polizei behauptet in einer Mitteilung vom Mittwoch, dass die Einsatzkräfte aus der Menge heraus zunächst »mit Feuerzeugen und Eiern« und später mit Steinen und Flaschen beworfen worden seien. Garitz erklärte gegenüber jW, weder Feuerzeuge noch Eier in Richtung Polizei fliegen gesehen zu haben. Von Steinwürfen habe sie und auch der Linke-Abgeordnete nichts mitbekommen.

Der Geflüchtete hatte einen Asylantrag in Spanien gestellt und wurde noch am Mittwoch dorthin abgeschoben, wie via Twitter von Aktivisten verbreitet wurde. Seitens des Sächsischen Flüchtlingsrats sei man um Kontakt zum Betroffenen und dessen Angehörigen bemüht, sagte Garitz gegenüber jW. Während der Festnahme des aus Syrien geflohenen Kurden in der Wohnung von Familienangehörigen sei eine Frau verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.