USA und China reden wieder miteinander

Peking. Die USA und China haben neue Verhandlungen vorbereitet, um nach Löungen im Handelskrieg zu suchen. Nachdem US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping sich am 29. Juni auf eine Wiederaufnahme der Handelsgespräche verständigt hatten, telefonierten die Unterhändler beider Seiten am Dienstag abend wieder miteinander, wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch berichtete. Wann die Unterhändler wieder persönlich zusammentreffen, blieb unklar. Nach Presseberichten soll eine neue Verhandlungsrunde in diesem Monat in Peking geplant sein. Die US-amerikanische Seite hat aber deutlich gemacht, dass sie keine Eile hat. (dpa/jW)