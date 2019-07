VW braucht mehr Batterien

Leipzig. Volkswagen will Batteriezulieferer mit finanzieller Unterstützung und der Gründung von Gemeinschaftsunternehmen dazu bringen, schneller die Kapazitäten zu erhöhen. »Nicht jeder Zulieferer ist überzeugt, dass die Elektromobilität in einer so großen Dimension kommen wird«, sagte Vorstand Stefan Sommer in einem am Montag veröffentlichten Gespräch. Bei einem Batteriehersteller müsse man stärkere Überzeugungsarbeit leisten als bei einem reinen Zulieferer, damit er in die Autoindustrie investiere. Der Konzern rüstet 16 Werke für die E-Mobilität um. (jW/Reuters)