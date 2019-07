Themar: Hunderte gegen Rechtsrock-Festival

Themar. Bei einem Rechtsrock-Festival im südthüringischen Themar hat die Polizei 45 Strafanzeigen aufgenommen. Überwiegend ging es dabei nach Angaben eines Sprechers um das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Am Freitag kamen laut Polizei rund 380 Besucher zu dem Rechtsrock-Festival, am Sonnabend über den Tag verteilt 920. Zudem versammelten sich Hunderte Gegendemonstranten: Am Sonnabend protestierten den Veranstaltern zufolge insgesamt 800 Menschen neben dem Festivalgelände. Themar war das dritte Jahr in Folge Schauplatz eines Rechtsrock-Festivals, das als politische Versammlung angemeldet war. (dpa/jW)