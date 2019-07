Filmproduzent Artur Brauner gestorben

Berlin. Der Filmproduzent Artur Brauner ist im Alter von 100 Jahren am Sonntag in Berlin verstorben. Das habe ein Mitglied der Familie gegenüber Bild bestätigt. Brauner hatte rund 300 Filme produziert. Darunter »Der brave Soldat Schwejk«, »Die weiße Rose« und »Hitlerjunge Salomon«. Brauner war vor dem Faschismus in die Sowjetunion geflohen und verlor 49 Verwandte in den Konzentrationslagern der Nazis. (jW)