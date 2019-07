Telekom startet 5G-Betrieb

Berlin. Die Deutsche Telekom hat drei Wochen nach der Versteigerung der Frequenzen für die fünfte Mobilfunkgeneration ihr 5G-Netz für Kunden geöffnet. Bislang betreibt der Konzern in Europa 150 Antennen mit 5G-Technologie im geschlossenen Test. Am Mittwoch startete die Telekom auch den Vertrieb erster 5G-tauglicher Smartphones und von Verträgen zu 5G-Tarifen. Das 5G-Netz der Telekom startet zunächst in Berlin und Bonn, teilte Telekom-Vorstandsmitglied Dirk Wössner am Mittwoch mit. Danach sollen Darmstadt, Hamburg, Leipzig und München folgen. Wössner: »Wir werden bis zum Jahresende rund 300 neue Antennen an mehr als 100 Standorten aufstellen«. (dpa/jW)