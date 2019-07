Streit um Informationsrecht

Boris Roessler/dpa Ärztin Kristina Hänel (l., 24.11.2017)

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat die Verurteilung der Ärztin Kristina Hänel wegen vermeintlicher »Werbung« für Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben. Zu ihren Gunsten sei der im März geänderte Strafrechtsparagraph 219 a anzuwenden, entschied das OLG am Mittwoch. Hänel war zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil sie auf ihrer Homepage über Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs informierte. Das OLG verwies den Fall zur erneuten Verhandlung zurück an das Landgericht Gießen. Der Fall der Ärztin hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Sie wurde verurteilt, weil die Information über Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland weitgehend verboten ist. Durch den im März in Kraft getretenen Paragraphen 219 a sollte aber Klarheit darüber geschaffen werden, wann Ärzte, Krankenhäuser und andere Einrichtungen straflos über Schwangerschaftsabbrüche informieren können. Diese Gesetzesänderung muss nach Ansicht des OLG auch im Fall von Hänel berücksichtigt werden. Es lasse sich nicht ausschließen, dass die von ihr veröffentlichten Informationen über Schwangerschaftsabbrüche bei Anwendung des neuen Rechts straflos wären. Darüber soll vor dem Landgericht Gießen nochmals verhandelt werden.

Kristina Hänel selbst wertet die Aufhebung des Urteils allerdings nicht als einen juristischen Erfolg für sich: Sie bedeute eine Zeitverzögerung und »Ehrenrunde auf dem Weg zum Bundesverfassungsgericht«, sagte die Medizinerin am Mittwoch der Deutschen Presseagentur. Sie wolle weiterhin dafür kämpfen, dass der Paragraph 219 a insgesamt auf Verfassungsmäßigkeit geprüft werde. »Wir werden nicht aufgeben, ehe die Informationsfreiheit für Frauen nicht erreicht ist.« In ihrem Prozesstagebuch, aus dem junge Welt im April Auszüge veröffentlichte, hatte Hänel bereits geschrieben »Ich bin ­Marathonläuferin, ich werde mein Ziel erreichen«.

Im März dieses Jahres wurde der Paragraph ergänzt: Ärztinnen und Ärzte dürfen nun darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen – jedoch nicht über die Methoden. Für weitere Informationen müssen sie ungewollt Schwangere an offizielle Stellen verweisen – Frauen, bei denen die Zeit drängt, da ein Abbruch nur innerhalb der ersten zwölf Wochen straffrei möglich ist. (dpa/jW)