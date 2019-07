»Ich will junge Menschen sensibilisieren«

jW Archiv Werner Seelenbinder

Am Freitag und Sonnabend findet an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, HTW, zum wiederholten Mal eine Werkschau von studentischen Projekten und Arbeiten statt. Seit wann wirken Sie dort mit?

Ich bin seit elf Jahren dabei. Seitdem versuche ich mit meinen Kollegen, unsere Studiengänge Museumskunde und Museumsmanagement über die Werkschau sichtbar zu machen. Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur ein Übungsbetrieb sind, sondern dass wir praxisbezogen öffentliche Projekte organisieren können.

Studierende präsentieren unter Ihrer Anleitung ein Projekt mit dem Titel »Werner Seelenbinder. Ringer – Kommunist – Staatsfeind«. Wie kam es dazu, einen kommunistischen Arbeitersportler im Rahmen der HTW-Werkschau in den Fokus zu rücken?

Das Projekt hat viel mit meiner Biographie und meinem linken politischen Verständnis zu tun. Es ist nicht unumstritten, das stimmt wohl, aber nicht seitens der Hochschulleitung oder Kollegenschaft. Vielmehr kam, wie auch bei früheren Projekten schon, Gegenwind von Rechtspopulisten aus der AfD, die sogar meine Entlassung von der Hochschule forderten. Das blieb aber erfolglos.

Zu DDR-Zeiten sind Schulen, Straßen und Sportstätten nach Werner Seelenbinder benannt worden. War er Ihren Studierenden heute überhaupt ein Begriff?

Das ist sehr unterschiedlich. Studierenden mit Westsozialisation war Werner Seelenbinder meist unbekannt. Anderen war er durchaus ein Begriff. Der Vater der Großmutter einer Studierenden war zusammen mit Seelenbinder in der KPD aktiv. Damit hatten wir einen direkten biographischen Bezugspunkt, und die Großmutter stand uns als Zeitzeugin dankenswerterweise zur Verfügung.

Wie nähert man sich einer Persönlichkeit wie Seelenbinder im Rahmen einer Ausstellungskonzeption an? Als Sportler, Kommunist oder politisch Verfolgtem?

Zuerst über Sekundärliteratur. Walter Radetz’ Seelenbinder-Roman »Der Stärkere« war unsere monographische Grundlage. Aus dieser Lektüre haben sich Fragen nach Primärquellen ergeben, Fragen wie: War es wirklich so? Widersprüche, die uns in der Sekundärliteratur aufgefallen waren, wollten wir durch die Sichtung von Originalen aufklären. Nur so lässt sich eine Person und ihre Biographie realitätsnah erschließen.

Was war das Ergebnis Ihrer Recherchen?

Uns sind zum Beispiel Diskrepanzen bei historischen Daten aufgefallen. Wettkampfdaten, Vereinsnamen und anderes wurden in der Literatur nicht korrekt wiedergegeben. Auch ist nicht eindeutig festzustellen, ob seine bekannte Verweigerung des Hitlergrußes von 1933 bei der Aufstellung auf der Ringermatte oder danach bei der Siegerehrung erfolgte.

Wie bei vielen anderen Biographien wurde auch diese instrumentalisiert. Seelenbinder war nach dem Martyrium der KZ-Haft keineswegs bis zur letzten Sekunde in einer Kampfpose. Das entspricht aber nicht dem Klischeebild eines immer im Kampfe stehenden Kommunisten. Er hat Gnadengesuche gestellt, wollte ins sogenannte Bewährungsbataillon. Ihm dürfte klar gewesen sein: Nur lebendig hätte er für eine gerechtere, bessere Welt kämpfen können.

Welche Projekte haben Sie vor dem zu Werner Seelenbinder im Rahmen der HTW-Werkschau umgesetzt?

Das Seelenbinder-Projekt ist insgesamt mein drittes. Das erste war 2011 zum Erholungsheim Heideruh für Antifaschisten und Kommunisten in der Lüneburger Heide. Dort gab es übrigens auch die erste FDJ-Schule in einer westlichen Besatzungszone. 2018 haben wir unser Projekt zu »Tania la Guerrillera« aka Tamara Bunke, der Mitstreiterin von Che Guevara, vorgestellt.

Verstehen Sie Ihre Arbeit auch als Beitrag zu einer gesamtdeutschen antifaschistischen Erinnerungskultur?

Ja, ganz klar. Es ist mein innerer Antrieb, den Antifaschismus hochzuhalten, nichts am deutschen Faschismus in Vergessenheit geraten zu lassen und junge Menschen etwa über die Auseinandersetzung mit Werner Seelenbinder zu sensibilisieren.