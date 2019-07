Belgischer Atommeiler wieder am Netz

Brüssel. Der nahe der deutschen Grenze gelegene belgische Atomreaktor »Tihange 2« ist nach rund elf Monaten Unterbrechung wieder in Betrieb. Der Meiler sei am Mittwoch morgen ans Netz gegangen, teilte eine Sprecherin des Betreibers Engie am Mittwoch mit. Im August 2018 war »Tihange 2« für Wartungsarbeiten heruntergefahren worden. Dabei hatten Inspekteure marode Betonflächen in dem 34 Jahre alten Atomreaktor entdeckt. Der Neustart war ursprünglich vergangene Woche geplant gewesen, dann aber mehrfach verschoben worden. (dpa/jW)