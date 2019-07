Meister der Knollennasen

Der argentinische Cartoonzeichner Guillermo Mordillo ist im Alter von 86 Jahren auf Mallorca gestorben, wie sein Verlag Rubinstein am Montag in Amsterdam bestätigte. Menschen und Tiere mit Knollennasen waren das Markenzeichen des Karikaturisten, der am 4. August 1932 als Sohn spanischer Einwanderer in Buenos Aires geboren wurde. Der Durchbruch gelang ihm Ende der 60er Jahre mit der Veröffentlichung seiner Cartoons in Paris Match. (dpa/jW)