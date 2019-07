Quark Productions/ARTE Drei Herrscher mit jeder Menge Öl: »Wüste Prinzenspiele – Der neue Golfkrieg«

Wüste Prinzenspiele – Der neue Golfkrieg

Ach, unsere Verbündeten – so modern, so jung! Zwischen 2013 und 2015 fand in den Königshäusern der drei wichtigsten Golfmonarchien sogar ein Generationswechsel statt! Er brachte drei Männer auf den Thron, die zu den reichsten und mächtigsten der Welt gehören. Sie geben sich aufgeklärt, unterdrücken brutal jede Form von Opposition und liefern sich geradezu lächerliche Egoschlachten. Der Film schildert, wie die Rivalität der drei Prinzen in der ohnehin schwer militarisierten Golfregion zu einer Krise von neuer Tragweite führte. Von ihr sind auch die Nachbarstaaten im Nahen und Mittleren Osten betroffen, werden sie doch genötigt, für die eine oder andere Seite Partei zu ergreifen. Zum Glück soll die Sache mit dem Öl ja ein Auslaufmodell sein.

Arte, 20.15 Uhr

Algerien: Ein Land erwacht

In Algerien gehen seit Wochen die Menschen auf die Straße. Die »weiße Revolution« verläuft friedlich. In nur drei Monaten gelang es der gut organisierten algerischen Bevölkerung, mit ihren Demonstrationen die Machterhaltungspläne des Bouteflika-Clans zum Scheitern zu bringen und das Regime zu zwingen, Präsidentschaftswahlen anzuberaumen: Wahltag ist der 4. Juli. F 2019

Arte, 21.10 Uhr

Anders wohnen: Hallenwohnen

Eine Gruppe von Frauen und Männern hat in Zürich eine Gewerbehalle zum Lebensraum umfunktioniert. Wenig Privatraum, dafür viel Platz für alle. Die zwölf Frauen und Männer leben auf einem Stockwerk, wo sie Küche, Bad und Zimmer nach eigenen Vorstellungen selbst eingebaut haben und gemeinsam eine große, offene Halle teilen. Leider sind die Tage des Projekts gezählt, der Mietvertrag läuft aus. Ähm – enteignen, wie sagt man das auf Schweizerdeutsch? CH 2019.

3sat, 23.15

Wie die Kunst zum Porzellan kam

Bayerns weißes Gold

Und nun zur Verbindung von Kunst und Porzellan in Bayern. Dafür steht vor allem ein Name: Philip Rosenthal. Seine Entdeckung lohnt sich. Sein Häuschen, Schloss Erkersreuth, wurde zum Denklabor für Kunst und gesellschaftliche Utopien. Das Filmteam hat auch die Fertigungsstätte in Selb besucht.

BR, 23.15 Uhr