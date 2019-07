Paul Zinken/dpa »Kämpfer um Wohnraum«, hier neulich beim Tag der Immobilienwirtschaft in Berlin

Aus Jan Brandts Buch über die Vertreibung aus seiner Berliner Wohnung – ihm wird wegen Eigenbedarf gekündigt – und die Einebnung des vor Jahren ohne Not verkauften großelterlichen Hauses in Ostfriesland – zwecks Gewinnung von Bauland – grinst das spätkapitalistische Dilemma. Brandt schreibt stringent aus der Ego-Shooter-Perspektive. Er lässt kaum Raum für andere greinende oder geldzählende Mitbürgerinnen, seine vollauf berechtigte Jammerprosa stößt den Leser mitten hinein ins allgegenwärtige Gerammel auf dem Wohnungsmarkt. Allein das Wort Markt hinter Wohnung lässt mich erschauern!

Dem Held im Selbstbespiegelungsschmöker ist jedenfalls kein Leid zu schal, um es uns vorzuenthalten. Von seinen beschwerlichen Versuchen, eine Wohnung zu finden, bis zu den traurigen Misserfolgen bei der Rettung des großelterlichen Hauses ist das Buch mit seinem Witz, seiner zweckdienlichen Larmoyanz, seinem traurigen Ton ein deprimierendes Beispiel für den abwesenden Lebenssinn im Kapitalismus.

Am Ende trägt der Wind den von der Abrissbirne aufgewirbelten Staub durchs darbende Land. Und niemand versucht in Brandts Wohnungsnot-, Gentrifizierungs-, Spekulantenbuch in klassenkämpferischer Manier die Geldmogule einen Kopf kürzer zu machen. Man spürt den Zorn, aber alles bleibt friedlich und der Haifischchor singt: »Wir sind das Volk!«

Gegen alle Kulturbanausinnen, aber für künftige Generationen glücklicher, westeuropäischer Erdenbewohnerinnen, für alle Kämpfer um Wohnraum, die das Recht auf Wohnen zum Menschenrecht machen wollen, für alle Menschen, denen Geldgier ein Dörnchen im Auge ist, hat Jan Brandt dieses Buch geschrieben.