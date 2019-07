Nachschlag: Vergessen Sie Madrid

Juan Medina/REUTERS

Waren Sie in letzter Zeit in Madrid? Es muss eine Stadt voller Hoffnung für alle Lärmgeplagten gewesen sein: Immerhin hatte die Verwaltung mit »Madrid Central« ein Programm aufgelegt, das einen Teil des Autoverkehrs aus der Innenstadt verbannen sollte – breitere Bürgersteige auf der Gran Vía, Fahrverbote für besonders treibstoffhungrige Wagen, kurz: mehr Lebensqualität. In seiner Sendung »Umwelt und Verbraucher« berichtete der Deutschlandfunk am Montag, dass das Vorhaben gestoppt werden soll. Dagegen hatten am Samstag nachmittag Tausende Hauptstädter demonstriert. »Madrid Central« war ein Projekt der linken Bürgermeisterin Manuela Carmena, die auf einem Ticket von Podemos in das Amt gelangt war. Kein Wunder also, dass ihr Nachfolger, der konservative José Luis Martínez-Almeida vom Partido Popular, es so schnell wie möglich beenden will. Hat er ja schließlich im Wahlkampf versprochen. Vergessen Sie also Madrid, es ist laut und ungesund. (mis)