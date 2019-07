Brecht für alle

Bertolt Brecht ist in seiner Geburtsstadt Augsburg als 90-Zentimeter-Skulptur zu bestaunen, und das nicht nur einmal. Der Konzeptkünstler Ottmar Hörl hat 100 Plastiken für eine Freiluftausstellung im Park des Kurhauses im Augsburger Stadtteil Göggingen hergestellt. Die 100 Brecht-Kunststoffiguren sollen bis 29. September dort zu sehen sein. Brecht lebte bis zur Jugend in Augsburg. Später soll er gesagt haben, das beste an Augsburg sei der Schnellzug nach München. Die Bayerische Staatsbibliothek hat erklärt, es sei nicht gesichert, dass der Spruch von Brecht stammt. (dpa/jW)