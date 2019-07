SPD-Vorsitz: Pistorius erwägt Kandidatur

Berlin. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) erwägt eine Kandidatur für den Bundesvorsitz seiner Partei. Wenn es bei Juso-Chef Kevin Kühnert und Gesine Schwan als einzigen Kandidaten bleibe, »würde ich mir überlegen, auch anzutreten«, sagte Pistorius der Welt am Sonntag. Für den Fall seiner Bewerbung kündigte Pistorius an, nur »im Tandem« antreten zu wollen. Die neue Parteiführung müsse nach seiner Auffassung »teamfähig sein« und »dazu in der Lage, das eigene Ego auch einmal zurückzustellen«. Pistorius sagte, er sei ursprünglich gegen den Vorschlag der drei amtierenden Parteichefs gewesen, eine Doppelspitze im Willy-Brandt-Haus zu installieren. Inzwischen trage er die entsprechende Entscheidung des Parteivorstands aber »voll mit«. (AFP/jW)