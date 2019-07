Bremen auf dem Weg zu »Rot-Grün-Rot«

Bremen. Die seit zweieinhalb Wochen laufenden Verhandlungen über eine »rot-grün-rote« Koalition in Bremen sind nach Worten von SPD-Landeschefin Sascha Karolin Aulepp auf der Zielgeraden. »Die Gespräche sind gut und konstruktiv«, sagte sie am Sonntag nach einer Landesvorstandssitzung ihrer Partei in Bremen. Am Abend werde die große Koalitionsrunde noch einmal tagen, »um das Ganze so rund zu machen, dass wir es tatsächlich morgen (Montag) um 14 Uhr auf der Landespressekonferenz im Detail darstellen können«. Es wäre die erste Landeskoalition aus SPD, Grünen und Die Linke in genau diesem internen Kräfteverhältnis. (dpa/jW)