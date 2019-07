Gebhardt neuer Vorsitzender der Linken Sachsen-Anhalt

Burg. Stefan Gebhardt ist neuer Landesvorsitzender der Linken in Sachsen-Anhalt. Der 45 Jahre alte Landtagsabgeordnete aus Hettstedt erhielt bei einem Parteitag am Samstag in Burg 89 Stimmen. Das entspricht einer Zustimmung von 69,5 Prozent der Delegierten. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Unter Gebhardts Führung will sich die Partei beim Thema »soziale Gerechtigkeit« hervortun – und um »rot-rot-grüne Mehrheiten« zur Landtagswahl 2021 werben. Als Ziel gab Gebhardt dafür mindestens 20 Prozent für die Linke aus. Die Landes-Linke versucht es mit dem dritten Chef binnen vier Jahren. Gebhardts Vorgänger, Andreas Höppner, war in Burg nach nur einer Amtszeit nicht noch einmal angetreten. (dpa/jW)