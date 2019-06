Stellenabbau bei Kaufhof-Logistik

Essen. Beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof droht nach Einschätzung der Gewerkschaft Verdi ein weiterer Personalabbau. Neben den bereits angekündigten Stellenstreichungen in der Verwaltung und den Filialen seien auch mehr als 1.000 der rund 1.600 Arbeitsplätze bei der Kaufhof-Logistik bedroht, sagte der Verdi-Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel, Orhan Akman, am Freitag. Bei Karstadt selbst war von einem Worst-Case-Szenario die Rede. Das Unternehmen betonte, dass die Logistik ihre Expertise und Dienstleistung zukünftig auch anderen Unternehmen am Markt anbiete. (dpa/jW)