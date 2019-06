Buntes Gedenken

Uwe Zucchi/dpa

Rund 10.000 Menschen haben sich am Donnerstag abend vor dem Regierungspräsidium in Kassel zu einer Kundgebung gegen rechts versammelt. »Wir sind nicht der braune Sumpf der Nation. Wir sind friedlich, tolerant und weltoffen. Bei uns haben Hass, Hetze, Terror und Ausgrenzung keinen Platz«, zitiert der Hessische Rundfunk Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD). Anlass der Kundgebung war die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) in der Nacht zum 2. Juni durch den mutmaßlichen Täter, den Neonazi Stephan Ernst. (jW)